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Стало известно, когда Минздрав может разрешить COVID-вакцинацию детей от 5 лет

Автор: Артем Горовенко

Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет в первые месяцы 2022 года. Данный вопрос будет рассматривать в течение января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".

"Вакцинация от 5 до 11 лет во всем мире живо обсуждается, многие страны ее уже рекомендуют. Мы этот вопрос вынесли на заседание НТГЭИ, в первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому скорее всего будем рассматривать его в течение января 2022 года", - отметил он.

По словам Кузина, вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

"Прививка против COVID для детей от 5 лет будет делаться только по желанию и согласию родителей. В случае, когда ребенок от 5 до 12 лет имел какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна", - добавил он.

Напомним, ранее глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявлял, что прививки от коронавируса детям старше 5 лет начнут делать с 2022 года.

По его словам, для этого нужна специальная вакцина.

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