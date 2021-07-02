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Стало відомо, коли Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 11:43
Стало відомо, коли Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцина Pfizer з'явиться в українських центрах масової вакцинації від COVID-19 вже наприкінці липня. Це відбудеться в рамках переходу на п'ятий етап дорожньої карти вакцинації українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".

"Очікуємо в кінці липня. Зараз у нас йде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями. В кінці липня і в серпні ми вже переходимо на п'ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І в тому числі вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплення", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть почати комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19.

До цього Оксфордський інститут опублікував дослідження, згідно з яким введення Pfizer через чотири тижні після щеплення AstraZeneca дає імунну відповідь, яка краща, ніж від двох доз вакцини AstraZeneca.

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