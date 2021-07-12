Стало відомо, чому Україна отримує вакцину Pfizer дрібними партіями

Україна отримує вакцину Pfizer від коронавірусу дрібними партіями, оскільки її доставка логістично складна. До того ж раніше таких вакцин в Україні не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови українського представництва Crown Agents Тетяни Коротченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, Crown Agents є посередником при закупівлі вакцин від COVID світових виробників для України. За словами Коротченко, поставки дрібними партіями пов'язані з тим, що вакцина Pfizer вимагає специфічного температурного режиму поставки при -70 градусів і довго зберігати її економічно невигідно.

"Ми возимо цю вакцину з грудня минулого року для британського уряду, тому можемо говорити про те, що механізм ввезення вакцини дрібними партіями є економічно вигідним: привезли, прищепили - привезли наступну партію. Везти відразу багато вакцини і зберігати її в холодильнику - дорого", - зазначила Коротченко.