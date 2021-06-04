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Стало відомо, скільки доз COVID-вакцин утилізували в Україні

Автор: Инна Собора

Станом на 30 травня в Україні утилізували 742 дози вакцини від коронавірусу. Саме стільки було розбито, пошкоджено, або ж утилізовані дози, які не підлягають використанню.

Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило "Радіо Свобода".

Було утилізовано вакцини таких виробників:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;
  • Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;
  • AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

Відомо, що Covishield містить 10 доз вакцини, які треба використати протягом шести годин після відкриття. Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах.

Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці.

Скільки коштів було втрачено через невикористання цих доз у міністерстві не розказали. Інформація про вартість вакцини є конфіденційною, відповідно до договорів з виробниками.

Раніше РБК-Україна писало, де на вихідних запрацюють центри масової вакцинації, а також кого і якою вакциною будуть щепити.

Крім того, в Рівному на вихідних також запрацює центр масової вакцинації від COVID.

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