Стало відомо, скільки доз COVID-вакцин утилізували в Україні

Було утилізовано вакцини таких виробників:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;

AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

Відомо, що Covishield містить 10 доз вакцини, які треба використати протягом шести годин після відкриття. Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах.

Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці.

Скільки коштів було втрачено через невикористання цих доз у міністерстві не розказали. Інформація про вартість вакцини є конфіденційною, відповідно до договорів з виробниками.