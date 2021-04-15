Стало відомо, скільки доз вакцин виділили для українських спортсменів

Спортсменів в Україні будуть вакцинувати китайським препаратом CoronaVac. Всього для них виділили 1500 доз вакцини.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України .

Сьогодні вакцинувалися Сергій Куліш - срібний призер Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро, Олександр Петрів - олімпійський чемпіон у Пекіні, а також ще 14 спортсменів та їх тренерів, які братимуть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020.

Першими отримали щеплення у Федерації стрільби України, яка готується до участі в Олімпійських Іграх у Токіо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України надало квоту на вакцини від коронавірусу для спортсменів.

Відомо, що Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Однак українські спортсмени, які поїдуть в Токіо, отримали першочергове право вакцинуватися.

Для них передбачено китайські вакцини CoronaVac виробницва Sinovac. За кожним, хто отримає щеплення цією вакциною, одразу буде зарезервована друга доза з цієї ж партії.