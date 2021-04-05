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Степанов: цього тижня підпишемо контракт на велику кількість COVID-вакцин

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 17:06
Степанов: цього тижня підпишемо контракт на велику кількість COVID-вакцин Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував підписання великого контракту на поставку вакцини від коронавірусу. За його словами, новий контракт підпишуть вже цього тижня.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Цього тижня буде підписано контракт. Один - сто відсотків. Це буде достатньо велика кількість вакцин. Поставка вся буде в цьому році", - розповів міністр.

Степанов також додав, що до 31 березня планувалося отримати решту партії вакцини Covishield з Індії, але поставка затримується через тимчасову заборону на імпорт препарату з країни.

Крім того, як розповів міністр, Україна очікує на першу партію вакцин від коронавірусу по механізму COVAX.

"Згідно з останніми офіційними повідомленнями від COVAX, ми очікуємо 367 тисяч AstraZeneca з Південної Кореї, також очікуємо 117 тисяч доз Pfizer. Це найближчі поставки. До кінця травня повинні отримати не менше, ніж 1,7 млн вакцин", - додав він.

Степанов зазначив, що частину доз вакцини AstraZeneca з Південної Кореї зарезервують для другого щеплення тих, хто вакцинувався препаратом Covishield.

Нагадаємо, як раніше заявляв глава МОЗ, Україна вже уклала контракти на поставку 22 млн доз вакцин від коронавірусу.

Крім того, нещодавно Степанов запропонував зробити власну українську вакцину від коронавірусу.

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