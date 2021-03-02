RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов розповів, як оновили план COVID-вакцинації в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Максим Степанов вніс зміни до "дорожньої карти" вакцинації - нацплану вакцинації. Тепер можна використовувати невикористані залишки вакцини від щеплення.

Про це він заявив в ході брифінгу.

За його словами, залишками від вакцини можуть користуватись лідери думок, спорсмени, лідери релігійної спільноти.

"Вакцина поставляється в багатодозових флаконах. І після його (флакона, - ред.) відкриття його вміст треба використати за 6 годин. Тому коло осіб, які можуть їх використовувати, я вирішив розширити", - повідомив він.

Вчора повідомляло, що МОЗ оновив план вакцинації в Україні так, що президент Володимир Зеленський та інші чиновники зможуть щепитися від коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що буде вакцинуватися "за свій рахунок у другу або третю чергу".

Національний план вакцинації від COVID складається з п'яти етапів. В першу чергу будуть вакцинувати людей з критичним і високим ризиком інфікування медиків, військових і так далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяКоронавірус
Читайте також
В Україні зробили COVID-щеплення 4905 людей, найбільше в Донецькій області
Перемогти COVID-19 до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ
Прогноз погоди