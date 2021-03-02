Степанов розповів, як оновили план COVID-вакцинації в Україні

Голова МОЗ України Максим Степанов вніс зміни до "дорожньої карти" вакцинації - нацплану вакцинації. Тепер можна використовувати невикористані залишки вакцини від щеплення.

Про це він заявив в ході брифінгу .

"Вакцина поставляється в багатодозових флаконах. І після його (флакона, - ред.) відкриття його вміст треба використати за 6 годин. Тому коло осіб, які можуть їх використовувати, я вирішив розширити", - повідомив він.

За його словами, залишками від вакцини можуть користуватись лідери думок, спорсмени, лідери релігійної спільноти.

Вчора повідомляло, що МОЗ оновив план вакцинації в Україні так, що президент Володимир Зеленський та інші чиновники зможуть щепитися від коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що буде вакцинуватися "за свій рахунок у другу або третю чергу".

Національний план вакцинації від COVID складається з п'яти етапів. В першу чергу будуть вакцинувати людей з критичним і високим ризиком інфікування медиків, військових і так далі.