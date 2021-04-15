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Степанов: Україна готова до впровадження COVID-паспортів

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна готова до впровадження паспортів вакцинації від COVID-19. За його словами, COVID-паспорт можуть інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми готові до будь-якого розвитку щодо запровадження COVID-паспортів. Чому? Бо у нас всі дані зібрані в єдину систему, щодо всіх вакцинованих, щодо всіх тестувань, щодо всіх, хто перехворів... Ми постійно працюємо над удосконаленням цього. Тому ми повністю готові", - заявив міністр.

Степанов додав, що в МОЗ хочуть інтегрувати український COVID-паспорт в застосунок "Дія", за допомогою якого зараз можна користуватися е-паспортами.

"Ми дивимося у який спосіб. Ми хочемо звичайно, щоб наш продукт був інтегрований в "Дія". Буде QR-код у смартфоні або роздрукований. Залежно від людини, яка подорожує", - сказав він.

Міністр додав, що про застосування COVID-паспортів всередині України можна буде говорити тільки після того, як буде забезпечено доступ до вакцин для більшості категорій людей.

Нагадаємо, вчора стало відомо країни ЄС офіційно домовились про запровадження COVID-паспортів. У Євросоюзі вважають, що це стане кроком до відновлення туризму цього літа.

Пізніше в Єврокомісії розповіли, що європейські COVID-паспорти будуть запроваджені до червня цього року.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипаспортвакцинаціяМаксим СтепановКоронавірус
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