Степанов: в Україні не було утилізації залишкових доз вакцини від COVID

З початку кампанії по вакцинації в Україні від коронавірусу не було випадків утилізації залишкових доз. Окремі дози могли бути зіпсовані з технічних причин.

Степанов також підкреслив, що в Україні більше не вакцинують громадських діячів залишковими дозами, на сьогодні прищеплюють тільки пріоритетні групи ризику.

За його словами, деякі дози дійсно могли бути зіпсовані з якихось технічних моментів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході кампанії з вакцинації в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більше 80% втрачених доз у всій Україні. Як пояснили в ОДА, мобільні бригади просто не використовували останню дозу у флаконі, оскільки в ньому не було градуювання і здавалося, що остання доза менша, ніж решта.

Відзначити, чергова партія вакцини AstraZeneca буде доставлена до України завтра вранці. Очікується, що 367 тисяч доз вакцини південнокорейського виробництва прибудуть до Києва, після чого її з розвезуть по регіонах.