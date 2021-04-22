Степанов: в Украине не было утилизации остаточных доз вакцины от COVID

С начала кампании по вакцинации в Украине от коронавируса не было случаев утилизации остаточных доз. Отдельные дозы могли быть испорчены по техническим причинам.

Степанов также подчеркнул, что в Украине больше не вакцинируют общественных деятелей остаточными дозами, на сегодня прививают только приоритетные группы риска.

По его словам, некоторые дозы действительно могли быть испорчены по каким-то техническим моментам.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе кампании по вакцинации в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это больше 80% потерянных доз во всей Украине. Как объяснили в ОГА, мобильные бригады просто не использовали последнюю дозу во флаконе, поскольку в нем не было градуировки и казалось, что последняя доза меньше, чем остальные.

Отметим, очередная партия вакцины AstraZeneca будет доставлена в Украину завтра утром. Ожидается, что 367 тысяч доз вакцины южнокорейского производства прибудут в Киев, после чего ее из развезут по регионам.