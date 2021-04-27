Степанов уточнив, кого в Україні вакцинують вакциною Pfizer

Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримують працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Про це йшлося у прямому ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

Макчім Степанов спростував чутки про те, що вакцина Pfizer в Україні розподіляється не за призначенням. За його словами, американську вакцину у нас отримують всі громадяни країни, які знаходяться в спеціалізованих закладах. До цих закладів належать психоневрологічні інтернати, геріатричні інтернати, будинки для осіб похилого віку.

Крім того, вакцину Pfizer отримують соціальні працівники та рятувальники.

"Вакцинуються цією вакциною всі люди, які там (у спецзакладах, - ред.) знаходяться, включаючи персонал і пацієнтів, соціальні працівники. Також цією вакциною прищеплюються всі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій", - уточнив Степанов.