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Степанов уточнил, кого в Украине вакцинируют вакциной Pfizer

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 00:43
Степанов уточнил, кого в Украине вакцинируют вакциной Pfizer Фото: Максим Степанов, министр здравоохранения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Согласно госплану вакцинации от коронавируса, в Украине вакцину Pfizer получают работники и пациенты специализированных заведений, соцработники и спасатели. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом шла речь в прямом эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

Макчим Степанов опроверг слухи о том, что вакцина Pfizer в Украине распределяется не по назначению. По его словам, американскую вакцину у нас получают все граждане страны, которые находятся в специализированных заведениях. К этим заведениям относятся психоневрологические интернаты, гериатрические интернаты, дома для лиц пожилого возраста.

Кроме того, вакцину Pfizer получают социальные работники и спасатели.

"Вакцинируются этой вакциной все люди, которые там (в спецзаведениях, - ред.) находятся, включая персонал и пациентов, социальные работники. Также этой вакциной прививаются все работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - уточнил Степанов.

Напомним, Степанов рассказал, когда в Украина получит следующие поставки вакцины. Ожидается, что наша страна получит вакцину COVAX, Sinovac Biotech.

Ранее сообщалось, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется на этой неделе. Об этом рассказал Виктор Ляшко.

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