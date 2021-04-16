Степанов: затримка поставок не вплине на виконання плану вакцинації

"Ми вакцинуємо більшість населення України. Я не говорю про 70%, але вже точно знаю, що близько 50% дорослого населення України у 2021 році буде вакциновано. Навіть з затримкою, яка зараз відбувається, по цих контрактах будуть здійснені поставки", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що Україна очікує, що у липні почнуться поставки вакцин від компаній Pfizer та Novavax. Україна законтрактувала по 10 млн доз кожної з цих вакцин.

"Вона (вакцина - ред.) почне надходити з липня цього року. Почне надходити по 2 млн доз вакцин щомісяця. Стався форс-мажор, але він не від нас залежить", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Степанов заявив, що Україна за укладеними контрактами мала отримати вже майже 4 млн доз вакцин від коронавірусу, але поставки затримуються. Міністр зазначив, що така ситуація спостерігається у всьому світі, а не лише в Україні.

Додамо, сьогодні в Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX. Також сьогодні стало відомо, коли чекати наступні партії вакцини від COVAX.

Сьогодні у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорюють можливість нового нападу Росії на Україну, а також те, хто має нести відповідальність за подолання пандемії коронавірусу: президент, уряд чи місцева влада. Серед спікерів - Максим Степанов, Леонід Кравчук, Сергій Притула та інші.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 16 квітня

Зауважимо, що у промовах Путіна і Козака постійно звучить назва боснійського міста Сребрениця, де 26 років тому солдати армії Республіки Сербської, яку підтримувала Росія, вбили більше семи тисяч мусульман. "Донбаська Сребрениця" може стати приводом для російського військового втручання. Варто очікувати провокацій.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



Дивіться також суперечку між Олександром Корнієнком та Олексієм Гончаренком щодо боротьби з контрабандою в Одесі.