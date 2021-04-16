У ЮНІСЕФ розповіли, коли Україна отримає наступну партію вакцини від COVAX

У ЮНІСЕФ спрогнозували терміни поставок наступної партії вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX . Це може статись вкінці квітня або на початку травня.

Про це заявила на брифінгу голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

"Наступну партію (вакцини від COVAX, - ред.) очікують вкінці квітня - на початку травня", - повідомив він.

Зазначимо, сьогодні Україна отримала перші вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX. В країну прибула перша партія вакцини Pfizer.

COVAX - це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19.

Україна приєдналась до цієї ініціативи і зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19.