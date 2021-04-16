У ЮНІСЕФ розповіли, коли Україна отримає наступну партію вакцини від COVAX
У ЮНІСЕФ спрогнозували терміни поставок наступної партії вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це може статись вкінці квітня або на початку травня.
Про це заявила на брифінгу голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.
"Наступну партію (вакцини від COVAX, - ред.) очікують вкінці квітня - на початку травня", - повідомив він.
Зазначимо, сьогодні Україна отримала перші вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX. В країну прибула перша партія вакцини Pfizer.
COVAX - це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19.
Україна приєдналась до цієї ініціативи і зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, частина партії вакцини Pfizer завтра поїде в облцентри, перші уколи зроблять в неділю.
Зазначимо, сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer. У МОЗ розповіли, кого першим почнуть колоти вакциною.