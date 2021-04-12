Суми можуть ввести локдаун, але є умова

Начальник міськвідділу охорони здоров’я Олена Чумаченко повідомила, що без динаміки покращення залишається показник завантаженості ліжок з киснем.

Мер міста, в свою чергу, допустив введення жорсткого карантину у місті. Влада буде спостерігати за динамікою захворюваності та рівнем госпіталізації.

"Ми майже на піку, нам треба на цьому піку довго не знаходитися. На жаль ті заходи, які ми робимо не дають потрібного результату, тому цей тиждень для нас як екзамен", - зазначив Лисенко.

Зазначимо, що з 3 по 11 квітня у місті ввели додаткові карантинні обмеження. Зокрема, заборонили відвідування місць відпочинку, відвідування всіх закладів освіти.