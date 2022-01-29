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Суми перевели початкові класи на дистанційку через COVID

Автор: Сергей Новиков

З 31 Січня початкові класи в школах міста Суми навчатимуться в дистанційному режимі. Такий режим триватиме як мінімум до 4 лютого, як і для старших класів, через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міська рада Сум.

Повідомляється, що міська комісія з ТЕБ і НС ввела дистанційну форму навчання для учнів 1-4 класів. Також продовжується дистанційка для учнів 5-11 класів з 31 січня по 4 лютого включно.

Дитячі садки на цей період перейдуть на роботу в режимі чергових груп. Тобто вони продовжать приймати дітей, якщо весь персонал має документи про вакцинацію від COVID.

Що стосується закладів спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю, то їх як і раніше можуть відвідувати учні-учасники спортивних заходів. Відвідування художніх шкіл заборонено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 31 січня в Полтаві учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання.

А Харків, незважаючи на рекомендації, поки не відправляє школярів на дистанційку, але вводить ряд обмежень.

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