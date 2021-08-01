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За добу від COVID-19 вакцинували майже 70 тисяч українців

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 09:41
За добу від COVID-19 вакцинували майже 70 тисяч українців Фото: в Україні щепили ще 68 499 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За добу 31 липня 2021 року в Україні проти COVID-19 вакциновано 68 499 осіб. Одну дозу отримали 45 597 людей, повністю імунізовані - 22 902 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними МОЗ, протягом доби працювали: 420 мобільних бригад, 965 пунктів щеплення, 319 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 023 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

За добу від COVID-19 вакцинували майже 70 тисяч українців

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року. Усього планується отримати 47,4 млн вакцин при мінімальній потребі 47,9 млн доз.

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