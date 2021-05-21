Україна розпочинає вакцинацію від COVID жителів окупованих територій

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Telegram .

Повідомляється, що партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech з 500 тисяч доз, яка прибула в кінці квітня, пройшла лабораторний контроль. Ці вакцини почнуть розвозитися по регіонах вже 24 травня.

Також повідомляється, що за рішенням Оперативного штабу, ця партія піде на щеплення, в тому числі, для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Пріоритетно хочуть вакцинувати жителів ОРДЛО і Криму старше 65 років. Вакцинація проходитиме в пунктах на території Донецької, Луганської та Херсонської областей.