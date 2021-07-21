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За добу в Україні 655 нових випадків коронавірусу

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Середа 21 липня 2021 08:22
За добу в Україні 655 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні зафіксовано 655 нових випадки коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 20 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків COVID. Серед хворих - 37 дітей та 18 медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За минулу добу в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу потрапили 508 людей, померли від хвороби - 13.

Всього 20 липня здійснили близько 45 тисяч тестувань різними способами.

Загалом з початку пандемії в Україні перехворіли 2 245 930 людей.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавіруса.

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