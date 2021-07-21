За добу в Україні 655 нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби, 20 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків COVID. Серед хворих - 37 дітей та 18 медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За минулу добу в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу потрапили 508 людей, померли від хвороби - 13.
Всього 20 липня здійснили близько 45 тисяч тестувань різними способами.
Загалом з початку пандемії в Україні перехворіли 2 245 930 людей.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавіруса.