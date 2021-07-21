UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За сутки в Украине 655 новых случаев коронавируса

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID. Среди заболевших - 37 детей и 18 медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За минувшие сутки в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 508 человек, умерли от болезни - 13.

Всего 20 июля осуществили около 45 тысяч тестирований различными способами.

Всего с начала пандемии в Украине переболели 2 245 930 людей.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус