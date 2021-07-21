За сутки в Украине 655 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID. Среди заболевших - 37 детей и 18 медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За минувшие сутки в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 508 человек, умерли от болезни - 13.
Всего 20 июля осуществили около 45 тысяч тестирований различными способами.
Всего с начала пандемии в Украине переболели 2 245 930 людей.
Ранее сообщалось, что сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса.