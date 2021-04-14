Добовий приріст тих, що заразилися COVID-19 в Туреччині вперше перевищив 60 тисяч

Добовий приріст тих, що заразилися коронавірусом в Туреччині вперше з початку пандемії перевищив 62 тисячі. Попередній антирекорд в країні було зафіксовано днем раніше - 59 187 інфікованих.

Про це повідомляє агентство Sabah з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, в перші два тижні Рамадану заборонено міжміське сполучення, робота спортивних залів, проведення розважальних заходів. Крім того, введені обмеження на вихід на вулицю осіб молодше 20 і старше 65 років. Також збільшена тривалість комендантської години, яка тепер буде діяти з 19:00 (раніше з 21:00) до 05:00. Ресторани працюють тільки в режимі доставки і на винос.

Попередній антирекорд по добовому числу нових хворих в Туреччині зафіксували 13 квітня. В країні виявили 59 187 хворих COVID-19. На цьому тлі турецькі власті ухвалили рішення посилити карантинні заходи.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, загальне число померлих на 14 квітня становить 34 734, а інфікованих - 4 025 577. Одужали 3 480 146 осіб. До теперішнього моменту в країні проведено 42 509 905 тестів на ковід.

"За останні 24 години зроблено 310 420 тестів, виявлено 62 797 випадків (зараження COVID-19 - ред.). Померли 279 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про можливість посилення карантину під час Рамадану турецькі власті заявляли 9 квітня.

РБК-Україна раніше повідомляло, що уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

Відзначимо, влада султанату Оман посилила карантин на тлі загострення ситуації з коронавірусу. В країні вводиться комендантська година, заборона на торгівлю, пересування людей і проведення масових заходів.