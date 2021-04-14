Суточный прирост заразившихся COVID-19 в Турции впервые превысил 60 тысяч

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции впервые с начала пандемии превысил 62 тысячи. Предыдущий антирекорд в стране был зафиксирован днем ранее - 59 187 инфицированных.

Об этом сообщает агентство Sabah со ссылкой на данные Минздрава.

"За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев (заражения COVID-19 - ред.). Умерли 279 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Турции, общее число умерших на 14 апреля составляет 34 734, а инфицированных - 4 025 577. Выздоровели 3 480 146 человек. К настоящему моменту в стране проведено 42 509 905 тестов на ковид.

В частности, в первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, работа спортивных залов, проведение увеселительных мероприятий. Кроме того, введены ограничения на выход на улицу лиц младше 20 и старше 65 лет. Также увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19:00 (ранее с 21:00) до 05:00. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос.