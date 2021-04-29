Таїланд повернув обов'язковий 14-денний карантин для в'їжджаючих в країну

"На засіданні центру, яке пройшло сьогодні (29 квітня - ред.) під головуванням прем'єр-міністра генерала Праюта Чан-Оча, було прийнято рішення збільшити термін карантину для осіб, які прибувають до Таїланду з-за кордону, до 14 днів", - цитує видання офіційного представника Центру Тхавісін Вісануйотхін.

За його словами, раніше прийняті рішення про скорочення карантину до 7 днів для осіб, щеплених від COVID-19, і до 10 днів для осіб, які не пройшли вакцинацію, скасовуються.

Він також додав, що рішення повернути 14-денний обов'язковий карантин було прийнято через третьої хвилі коронавирусной інфекції, яка почалася в країні з початку квітня.

Крім того, зазначив Вісануйотхін, змінено діяло раніше поділ провінцій країни на три категорії за ступенем небезпеки зараження, додавши до "червоної", вищої категорії, четверту - "категорію найвищої небезпеки". До неї віднесені місто Бангкок і п'ять провінцій: Чонбурі, Чіангмай, Нонтхабурі, Патхумтхани і Самутпракан. Ще 45 провінцій опинилися в "червоній" зоні, решта 26 - в "жовтій", з найнижчою небезпекою зараження.