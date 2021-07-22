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Таїланд випустить три вакцини проти COVID-19 у 2022 році

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Таїланд, Четвер 22 липня 2021 17:54
Таїланд випустить три вакцини проти COVID-19 у 2022 році Фото: Таїланд випустить три вакцини проти COVID-19 у 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Таїланд заявив про фінальний етап випробування трьох нових вакцин. Країна планує випустити препарати в наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NNT.

Розробкою першої вакцини, яка отримала назву ChulaCov19 або ж CU-Cov19, займаються фахівці факультетів Університету Чулалонгкорн й і Університету Пенсільванії. Наразі відомо, що препарат було створено на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), а вже в серпні розпочнеться друга фаза випробувань.

Друга вакцина - HXP-GPO Vac була розроблена в рамках співпраці Державної фармацевтичної організації Таїланду, Університету Махідол та інституту PATH. Сьогодні препарат перебуває на стадії випробувань на людях.

Стосовно третього препарату - Baiya SARS-CoV-1 Vax 1, відомо, що вакцина була створена з листя тютюну фахівцями компанії Baiya Phytopharm й Університету Чулалонгкорн. Наразі також очікується початок етапу випробування на людях.

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