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Темпи поширення коронавірусу в Україні йдуть на спад, - вчені НАН

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 20:38
Темпи поширення коронавірусу в Україні йдуть на спад, - вчені НАН Фото: пандемія COVID-19 в Україні йде на спад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні протягом останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу. Зменшується не тільки кількість нових випадків, але й показники летальності та госпіталізації.

Про це заявили вчені Національної академії наук України.

"За тиждень 21-27 квітня стабільно зменшується кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання", - йдеться у заяві НАН.

Як зазначають вчені, повільні темпи зменшення смертності від COVID також спостерігаються у країнах Східної Європи. Так, у Польщі, Румунії, Угорщині та Болгарія динаміка щодо летальності схожа на українську.

"Окрім зниження числа випадків хвороби, знижується число нових госпіталізацій та загалом зайнятих ліжок. Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується досить швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільнюються значно повільніше", - додали в НАН.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу і ситуація в країні почала стабілізуватися.

А сьогодні глава МОЗ виступив з заявою про те, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусу.

Однак епідемпоріг станом на сьогодні все ще перевищено у 13 областях України.

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