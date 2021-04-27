Темпи поширення коронавірусу в Україні йдуть на спад, - вчені НАН

В Україні протягом останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу . Зменшується не тільки кількість нових випадків, але й показники летальності та госпіталізації.

"За тиждень 21-27 квітня стабільно зменшується кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання", - йдеться у заяві НАН.

Як зазначають вчені, повільні темпи зменшення смертності від COVID також спостерігаються у країнах Східної Європи. Так, у Польщі, Румунії, Угорщині та Болгарія динаміка щодо летальності схожа на українську.

"Окрім зниження числа випадків хвороби, знижується число нових госпіталізацій та загалом зайнятих ліжок. Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується досить швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільнюються значно повільніше", - додали в НАН.