Темпи вакцинації зросли: ще 131 тисяча людей отримали COVID-щеплення, бустерну дозу - 1 290
В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу ще понад 131 тисяча людей. Що майже в три рази більше аніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 28 грудня 131 129 людей вакциновано проти коронавірусу.
Першу дозу отримало 34 463 людини, другу - 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу - 1290.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 639 498 людей.
З них отримали першу дозу вакцини - 14 639 496 людей, отримали дві дози - 13 542 266, додаткову дозу - 2 610 людей, бустерну дозу - 2 280 людей.
Загалом в Україні проведено 28 186 652 щеплення.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу на COVID захворіли 5454 людей, померли - 307, найбільше нових заражень в Києві, Одеській та Донецькій областях.