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Темпи вакцинації зросли: ще 131 тисяча людей отримали COVID-щеплення, бустерну дозу - 1 290

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Україна, Середа 29 грудня 2021 08:23
Темпи вакцинації зросли: ще 131 тисяча людей отримали COVID-щеплення, бустерну дозу - 1 290 Фото: ще 131 тисяча людей отримали щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу ще понад 131 тисяча людей. Що майже в три рази більше аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 28 грудня 131 129 людей вакциновано проти коронавірусу.

Першу дозу отримало 34 463 людини, другу - 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу - 1290.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 639 498 людей.

З них отримали першу дозу вакцини - 14 639 496 людей, отримали дві дози - 13 542 266, додаткову дозу - 2 610 людей, бустерну дозу - 2 280 людей.

Загалом в Україні проведено 28 186 652 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на COVID захворіли 5454 людей, померли - 307, найбільше нових заражень в Києві, Одеській та Донецькій областях.

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