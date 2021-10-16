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Темпи зросли. Ще майже 150 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу було зроблено 148 438 щеплень проти коронавірусу. Що більше ніж в чотири рази у порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 79 580 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 68 858.

Так, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 873 769 людей.

З яких отримали одну дозу - 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 433 791.

У загальній кількості в країні проведено 14 307 558 щеплень.

Нагадаємо, у МОЗ також повідомили, що 97% госпіталізованих українців із COVID-19 у вересні - невакциновані.

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