Тернопіль послаблює карантин: учні 5-11 класів повернуться до шкіл

У Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.

На сьогоднішньому засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили, що учні 5-11 класів повернуться до шкіл, але матимуть змішане навчання. Наприклад, у понеділок - одна група, а у вівторок - інша, пояснила начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк.

Водночас, як повідомило місцеве видання "За Збручем", міська влада вирішила посилити карантинні обмеження у супермаркетах. Керівникам супермаркетів рекомендували збільшити кількість працюючих кас, щоб не було великих черг, та регулювати кількість покупців.

Як пишуть місцеві ЗМІ, наразі на території Тернополя все ще складна ситуація з коронавірусом. Станом на сьогодні на території громади хворіють 3356 осіб.