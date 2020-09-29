Тернопільська область є лідером з підготовки до лікарень боротьбі з COVID-19

Тернопільська область є лідером серед регіонів України по підготовці до лікарень боротьбі з коронавірусом. При цьому обидва населених пункти "красной" карантинної зони України знаходяться в цій області - Тернопіль і Бережани.

Про це в Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, область лідирує в країні за всіма чотирма аналітичними показниками в розрахунку на 100 тисяч населення:

загальна забезпеченість ліжок, відведених під COVID-19;

забезпеченість ліжок з підбитими киснем;

забезпеченість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії;

забезпеченістю апаратами ШВЛ.

"Така підготовленість дозволяє місцевій системі охорони здоров'я справлятися з найбільшим у країні рівнем захворюваності і надавати допомогу тим, хто її потребує", - написав Ляшко.

Зазначимо, Тернопільська область посідає сьоме місце серед регіонів України за кількістю виявлених випадків коронавіруса - з початку пандемії захворіли 13 303 (+164 за добу).

Як повідомляло РБК-Україна, за добу в країні зафіксували зростання нових випадків коронавіруса. Захворіли 3627, що майже на тисячу більше, ніж днем раніше. Всього в Україні зафіксували майже 205 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні лише один регіон готовий до ослаблення карантину - Кіровоградська область. При цьому Тернопільська область має найгірший показник динаміки захворюваності коронавірусом.