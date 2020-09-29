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Тернопільська область є лідером з підготовки до лікарень боротьбі з COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Тернопільська область є лідером серед регіонів України по підготовці до лікарень боротьбі з коронавірусом. При цьому обидва населених пункти "красной" карантинної зони України знаходяться в цій області - Тернопіль і Бережани.

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Про це в Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, область лідирує в країні за всіма чотирма аналітичними показниками в розрахунку на 100 тисяч населення:

  • загальна забезпеченість ліжок, відведених під COVID-19;
  • забезпеченість ліжок з підбитими киснем;
  • забезпеченість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії;
  • забезпеченістю апаратами ШВЛ.

"Така підготовленість дозволяє місцевій системі охорони здоров'я справлятися з найбільшим у країні рівнем захворюваності і надавати допомогу тим, хто її потребує", - написав Ляшко.

Зазначимо, Тернопільська область посідає сьоме місце серед регіонів України за кількістю виявлених випадків коронавіруса - з початку пандемії захворіли 13 303 (+164 за добу).

Як повідомляло РБК-Україна, за добу в країні зафіксували зростання нових випадків коронавіруса. Захворіли 3627, що майже на тисячу більше, ніж днем раніше. Всього в Україні зафіксували майже 205 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні лише один регіон готовий до ослаблення карантину - Кіровоградська область. При цьому Тернопільська область має найгірший показник динаміки захворюваності коронавірусом.

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