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Тільки тест і жодних селфі: як тепер працює додаток "Вдома"

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Києва, Четвер 21 жовтня 2021 12:34
Тільки тест і жодних селфі: як тепер працює додаток "Вдома" Фото: додаток "Вдома" буде працювати по-іншому (thedigital.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відстеження самоізоляції людей, які приїхали з-за кордону. Зокрема, до алгоритму роботи додатка"Вдома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, тепер додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі вже не треба.

Після реєстрації у "Вдома" треба протягом 72 годин здати тест на COVID, після цього в додатку має підтягнутися негативний результат тесту, який треба зробити в лабораторії, верифікованої Міністерством охорони здоров'я України.

"Після цього додаток можна видалити. Якщо ж результат позитивний - потрібно звернутися до свого сімейного лікаря", - зазначив Федоров.

Якщо немає можливості встановлювати додаток, то українцям доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна скасувала самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді.

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