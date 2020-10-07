Тимошенко запропонувала перелік невідкладних дій для боротьби з COVID-19

Лідер партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала владу негайно створити Національний штаб боротьби з COVID-19, та запропонувала перелік невідкладних дій, які, на її думку, треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.

Про це Тимошенко заявила на прес-конференції у Києві.

"Треба діяти негайно. Не критикувати одне одного, бо це бенкет під час чуми. Діяти злагоджено, разом, об’єднавши досвід, професіоналізм і владні повноваження. Саме тому я звертаюся до президента Володимира Зеленського, пропонуючи йому алгоритм невідкладних кроків, які треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців", - наголосила Тимошенко.

Зокрема, план фахівців "Батьківщини" передбачає:

відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець, і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

забезпечення безкоштовними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію, і робитися за 24 години;

запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування - хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

розгортання додаткових ліжок та перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на COVID-19.

"Це - невідкладні 5 кроків, які мусить зробити влада, щоб захистити людей від COVID-19. Де взяти гроші? Всі фінансові ресурси, які були виділені у Фонд боротьби з хворобою, потрібно повністю спрямувати за призначенням. Як двічі прем’єр-міністр, я стверджую, що цих грошей достатньо, щоб реалізувати ці ефективні кроки", - зазначила Тимошенко.

Вона переконана, найефективніше протидіяти хворобі можна буде за умови створення Національного штабу на чолі з президентом. Це дозволить координувати діяльність всієї вертикалі влади, яку він очолює.

Також, окрім медичного напрямку, на її думку, треба зосередитися на питанні підтримки економіки в умовах пандемії, коли країни почали покладатися винятково на власні сили, та розробки концепції протидії новим глобальним викликам.

Нагадаємо, в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Вранці у вівторок стало відомо про 4348 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків у Києві та Харківській області.

Крім цього, РБК-Україна писало, що МОЗ буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде погіршуватися.