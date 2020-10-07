Тимошенко предложила перечень неотложных действий для борьбы с COVID-19

Лидер партии "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции в Киеве.

"Надо действовать немедленно. Не критиковать друг друга, потому что это пир во время чумы. Действовать слаженно, вместе, объединив опыт, профессионализм и властные полномочия. Именно поэтому я обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому, предлагая ему алгоритм неотложных шагов, которые надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев", - подчеркнула Тимошенко.

В частности, план специалистов "Батькивщины" предусматривает:

открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда за помощью будут обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

обеспечение бесплатными тестами, которые должны приниматься в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

внедрение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования - больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

развертывание дополнительных коек и перепрофилирование больниц в помощь больным COVID-19.

"Это - неотложные 5 шагов, которые должна сделать власть, чтобы защитить людей от COVID-19. Где взять деньги? Все финансовые ресурсы, которые были выделены в Фонд борьбы с болезнью, нужно полностью направить по назначению. Как дважды премьер-министр, я утверждаю, что этих денег достаточно, чтобы реализовать эти эффективные шаги", - отметила Тимошенко.

Она убеждена, эффективнее противодействовать болезни можно будет при условии создания Национального штаба во главе с президентом. Это позволит координировать деятельность всей вертикали власти, которую он возглавляет.

Также, кроме медицинского направления, по ее мнению, нужно сосредоточиться на вопросе поддержки экономики в условиях пандемии, когда страны начали полагаться исключительно на собственные силы, и разработки концепции противодействия новым глобальным вызовам.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Утром во вторник стало известно о 4348 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве и Харьковской области.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что Минздрав будет инициировать возвращение к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.