У Токіо заявили, що система охорони здоров'я готова до Олімпійських ігор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, місто може забезпечити безпечні та надійні умови для проведення Олімпіади. У лікарнях достатньо місць для хворих коронавірусом, до того ж активно просувається вакцинація літніх людей.

"Дуже багато людей будуть вакциновані в найближчі 10 днів і під час Олімпійських ігор. Найбільшою зміною в результаті цього буде істотне зниження співвідношення смертей і важких випадків серед літніх людей", - сказала Койке.

Вона зазначила, що медицина Токіо готова для того, щоб Олімпійські ігри пройшли безпечно.

"Завдяки цьому, а також завдяки тому, що медична система готова, я думаю, ми зможемо просувати вперед безпечну Олімпіаду", - сказала Койке.

Вона також висловила жаль з приводу того, що Олімпійські ігри цього року пройдуть без глядачів.