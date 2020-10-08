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Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від коронавірусу

Автор: Надія Собенко

Президент США Дональд Трамп розповів, як проходило його лікування від коронавірусу у військовому госпіталі імені Уолтера Ріда. Він пообіцяв забезпечити американські медустанови безкоштовними препаратами.

Про це Трамп заявив у відеозверненні, опублікованому в його Twitter.

"Я відчував себе погано, через якийсь час мені дали регенерон, і інші речі, але ця була ключова. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той же момент", - сказав він.

Трамп зазначив, що в екстреному порядку дозволив використовувати згаданий препарат і його аналоги, і їх направлять в лікарні.

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"У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо прямо зараз. Ми надамо вам ліки, вони будуть безкоштовними, ми передамо їх до лікарень, як тільки зможемо", - додав він.

Глава Білого дому відзначив, що "у всіх має бути лікування, як у президента".

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп.

Трампу дали препарат для тяжкохворих коронавірусом.

Президент США покинув госпіталь Уолтера Ріда після лікування від коронавірусу в понеділок, 5 жовтня.

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