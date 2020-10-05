Трампу дали препарат для важкохворих на коронавірус, стан покращується

Президенту США Дональду Трампу дали препарат для важкохворих на коронавірус. Стан його здоров'я вже поліпшується.

Про це пише Associated Press.

Чиновники Білого дому заявили, що Трамп з нетерпінням чекає звільнення після трьох ночей у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда, де він перебуває на лікуванні.

Зазначається, що в неділю лікарі виявили в крові Трампа рівень кисню, який у два рази нижче за норму. Йому дали препарат, який зазвичай рекомендований тільки для важкохворих.

Також лікарі сказали, що здоров'я Трампа поліпшується, і зголосилися виписати його вже сьогодні, щоб він продовжив лікування в Білому домі.

"Це важливий день, оскільки президент продовжує удосконалюватися і готовий повернутися до нормального робочого графіку", - заявив у понеділок глава адміністрації Білого дому Марк Мідоуз.

Він додав, що рішення про те, чи покине Трамп лікарню, буде прийнято тільки наступного дня після того, як президент США буде позитивно оцінений своєю медичною командою.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп на короткий час поїхав з лікарні, щоб привітати своїх прихильників. Американський лідер з вікна машини помахав рукою присутнім і повернувся назад в медустанову.

Нагадаємо, в суботу телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив про поганий стан Трампа, додавши, що наступні 24 години будуть критичними.

Після цього Трамп опублікував відео, в якому запевнив, що з ним все добре.