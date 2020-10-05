Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом, состояние улучшается

Президенту США Дональду Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом. Состояние его здоровья уже улучшается.

Об этом пишет Associated Press.

Чиновники Белого дома заявили, что Трамп с нетерпением ждет освобождения после трех ночей в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где он находится на лечении.

Отмечается, что в воскресенье врачи обнаружили в крови Трампа уровень кислорода, который в два раза ниже нормы. Ему дали препарат, который обычно рекомендован только для тяжелобольных.

Также врачи сказали, что здоровье Трампа улучшается, и вызвались выписать его уже сегодня, чтобы он продолжил лечение в Белом доме.

“Это важный день, поскольку президент продолжает совершенствоваться и готов вернуться к нормальному рабочему графику”, - заявил в понедельник глава администрации Белого дома Марк Мидоуз.

Он добавил, что решение о том, покинет ли Трамп больницу, будет принято только на следующий день после того, как президент США будет положительно оценен своей медицинской командой.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников. Американский лидер из окна машины помахал рукой собравшимся и вернулся назад в медучреждение.

Напомним, в субботу телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о плохом состоянии Трампа, добавив, что следующие 24 часа будут критическими.

После этого Трамп опубликовал видео, в котором заверил, что с ним все хорошо.