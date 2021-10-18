Транспортний колапс у Херсоні: через "червону" зону немає маршруток, на зупинках черги

Повідомляється, що сотні херсонців з ранку чекали свої маршрутки на зупинках громадського транспорту, в результаті скупчилися великі черги.

Як повідомляє видання, маршрутники не виходять на роботу, оскільки їм не вигідно перевозити обмежену кількість пасажирів, а за переповнені автобуси їм загрожують штрафи.

За словами радника мера Юрія Стельмашенка, в умовах "червоної" зони маршрутки працюють у збиток ще й на тлі зростання ціни на автомобільний газ. У зв'язку з цим міська влада намагається вивести на маршрути додатковий комунальний транспорт і тролейбуси.

Велика частина водіїв і господарів автотранспортних підприємств Херсона не хочуть працювати.

За словами радника мера Юрія Стельмашенка, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.

"Розглядаємо механізм компенсації для перевізників у період карантину", - додав він.

Відзначимо, перевезення пасажирів має здійснюється тільки на сидячих місцях і за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.