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Транспортний колапс у Херсоні: через "червону" зону немає маршруток, на зупинках черги

Автор: Юлія Бойко

"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту спостерігаються черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання МОСТ.

Повідомляється, що сотні херсонців з ранку чекали свої маршрутки на зупинках громадського транспорту, в результаті скупчилися великі черги.

Як повідомляє видання, маршрутники не виходять на роботу, оскільки їм не вигідно перевозити обмежену кількість пасажирів, а за переповнені автобуси їм загрожують штрафи.

За словами радника мера Юрія Стельмашенка, в умовах "червоної" зони маршрутки працюють у збиток ще й на тлі зростання ціни на автомобільний газ. У зв'язку з цим міська влада намагається вивести на маршрути додатковий комунальний транспорт і тролейбуси.

Велика частина водіїв і господарів автотранспортних підприємств Херсона не хочуть працювати.

За словами радника мера Юрія Стельмашенка, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.

"Розглядаємо механізм компенсації для перевізників у період карантину", - додав він.

Відзначимо, перевезення пасажирів має здійснюється тільки на сидячих місцях і за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з "червоною" зоною в Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі.

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ХерсонЧервона зона карантину