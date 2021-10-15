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"Червона" зона: на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі

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Херсон, П'ятниця 15 жовтня 2021 15:13
"Червона" зона: на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі Фото: у Херсоні складна ситуація з COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У зв'язку з "червоною" зоною в Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Херсона.

"З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог-в Херсоні зараз працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - зазначив в.о. заступника міського голови Роман Головня.

За його словами, ситуація з СOVID-19 в Херсоні напружена, і лікарні вже заповнені більш ніж на 95%. Тому відсьогодні херсонських пацієнтів госпіталізують у сусідніх районах.

Що стосується громадського транспорту, то на маршрути вийшли тролейбуси і автобуси в повному складі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Житомир може увійти в "червону" зону адаптивного карантину вже через тиждень.

Також сьогодні Міністерство охорони здоров'я оновило карантинну карту України.

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