"Червона" зона: на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі
У зв'язку з "червоною" зоною в Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Херсона.
"З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог-в Херсоні зараз працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - зазначив в.о. заступника міського голови Роман Головня.
За його словами, ситуація з СOVID-19 в Херсоні напружена, і лікарні вже заповнені більш ніж на 95%. Тому відсьогодні херсонських пацієнтів госпіталізують у сусідніх районах.
Що стосується громадського транспорту, то на маршрути вийшли тролейбуси і автобуси в повному складі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Житомир може увійти в "червону" зону адаптивного карантину вже через тиждень.
Також сьогодні Міністерство охорони здоров'я оновило карантинну карту України.