Три регіони мають загрозливу тенденцію COVID-захворюваності, - МОЗ

Наразі в Україні немає ознак спалаху захворюваності коронавірусом. Однак три регіони показують загрозливу тенденцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігора Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.
"Поки що ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів перебуває на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.
Раніше повідомлялося, що в Україні росте кількість нових COVID-випадків.
Водночас, Кузін допустив скасування носіння медичних масок.