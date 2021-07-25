Третя доза вакцини і маски для щеплених: США борються з "Дельта"-коронавірусом
У США через поширення коронавірусу "Дельта" вакцинованих людей в деяких штатах просять носити маски в громадських місцях. Також заговорили про третю дозу вакцини для людей з пригніченою імунною системою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Такі методи боротьби з поширенням COVID-19 прокоментував головний національний експерт з інфекційних захворювань і головний медичний радник президента США Джо Байдена Ентоні Фаучі.
За його словами, чиновники деяких штатів діють в неправильному напрямку.
"Ми йдемо в неправильному напрямку", - сказав доктор Ентоні Фаучі.
За його словами, рекомендація про те, щоб вакциновані люди носили маски в громадських місцях, були активно розглянуті провідними державними чиновниками охорони здоров'я. Такі рекомендації дають деякі місцеві юрисдикції, де рівень інфікування зростає.
Фаучі нагадав, що Центри з контролю і профілактики захворювань в США говорять про те, що вакцинованим не потрібно носити маски в громадських місцях.
"Це проблема переважно нещеплених, тому ми практично благаємо невакцинованих людей вийти і пройти вакцинацію", - сказав Фаучі.
Він також розповів про те, урядові експерти зараз вивчають можливість введення третьої дози від коронавірусу для людей з пригніченою імунною системою. За його словами, пацієнтам після трансплантації органів і людям з раковими захворюваннями, швидше за все будуть рекомендовані вакцини.
Нагадаємо, що США борються з поширенням "Дельта"-штаму. Коронавірусом частіше хворіють ті, хто проігнорував вакцинацію.