Третя доза вакцини і маски для щеплених: США борються з "Дельта"-коронавірусом

У США через поширення коронавірусу "Дельта" вакцинованих людей в деяких штатах просять носити маски в громадських місцях. Також заговорили про третю дозу вакцини для людей з пригніченою імунною системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Такі методи боротьби з поширенням COVID-19 прокоментував головний національний експерт з інфекційних захворювань і головний медичний радник президента США Джо Байдена Ентоні Фаучі.

За його словами, чиновники деяких штатів діють в неправильному напрямку.

"Ми йдемо в неправильному напрямку", - сказав доктор Ентоні Фаучі.

За його словами, рекомендація про те, щоб вакциновані люди носили маски в громадських місцях, були активно розглянуті провідними державними чиновниками охорони здоров'я. Такі рекомендації дають деякі місцеві юрисдикції, де рівень інфікування зростає.

Фаучі нагадав, що Центри з контролю і профілактики захворювань в США говорять про те, що вакцинованим не потрібно носити маски в громадських місцях.

"Це проблема переважно нещеплених, тому ми практично благаємо невакцинованих людей вийти і пройти вакцинацію", - сказав Фаучі.