Три області України на порозі входження до "червоної" зони, - експерт

"Зараз ми виділяємо три регіони із найбільш критичною ситуацією - це Чернівецька, Харківська і Луганські області. Це ці три регіони, яка зараз перебувають найближче до входження у "червоний" рівень епіднебезпеки", - розповів Ганиченко.

За його словами, у всіх цих регіонах зайнятість ліжок з киснем на рівні 61%-67% при допустимій нормі у 65%.

"Показовим є те, що попри ось таке короткострокове просідання госпіталізацій, у Чернівецькій області вже зайнято 67% ліжок з киснем. Це вже більше ніж граничний показник у 65%. Вперше в цій хвилі ми побачили перевершення цього показника", - зазначив експерт.

Крім того, спостерігається підвищення рівня госпіталізацій COVID-хворих, а саме - 59 осіб на добу на 100 тисяч населення при граничному в 60 осіб.

У KSE наголошують, що вищевказаним регіонам якнайшвидше необхідно додати близько 30% додаткових COVID-ліжок та ресурсів, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та вийти з критичного рівня.