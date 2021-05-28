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Вакцинація на базі МВЦ в Києві: хто отримає щеплення і які документи потрібні

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 15:12
Вакцинація на базі МВЦ в Києві: хто отримає щеплення і які документи потрібні Фото: вакцинація киян на МВЦ у столиці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру відкриють Центр вакцинації від COVID-19. Робити щеплення будуть киянам, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія".

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру запрацює Центр вакцинації від COVID-19. Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку "Дія". Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія" та бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано", - написав Микола Поворозник.

За його словами, вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години за адресою: Броварський проспект, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Заступник голови КМДА додав, що у Центрі вакцинації працюватимуть бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання.Під час роботи центру чергуватиме бригада "швидкої".

Нагадаємо, що завтра в районі станції метро "Лівобережна" запустять великий центр вакцинації від COVID на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ).

Раніше стало відомо, що в Україні почнуть відкривати центри вакцинації громадян, які записалися до листа очікування.

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