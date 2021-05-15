В Україні запускають центри вакцинації людей з листа очікування: перші відкриють у великих містах

"Для виконання доручення президента і прем’єра про вакцинацію усіх людей з листа очікування ми запускаємо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм для вакцинальних центрів був затверджений у п’ятницю, 14 травня, Оперативним штабом", - сказав Ляшко.

При цьому він зазначив, що центри одразу по всій країні не відкриються.

"Ми будемо починати з міст-мільйонників. У понеділок-вівторок ми отримаємо відповіді від регіонів, чи готові вони вже їх відкривати. Ми сподіваємось, що першими будуть Київ і Львів, бо вже є з ними попередні домовленості", - сказав головний санлікар.

З листа очікування в додатку "Дія" людей, які не є в пріоритетних групах, за наявності вакцини будуть запрошувати і щеплювати на вихідних для того, щоби в Україні не просідали темпи вакцинації. Запрошувати цих людей будуть по тій черзі, за якою вони записалися.

"Через наш контакт-центр ми продзвонюватимемо людей з листа очікування і формуватимемо списки. Вакцинальні центри будуть відкриті на 10 чи 20 постів, залежно від того, яку локацію обере місцева влада. Це має бути велика площа - виставковий центр, стадіон, палац спорту тощо. Там стоятиме декілька маніпуляційних столів, будуть стільці для черги на щеплення і після нього, щоби не було скупчення", - розповів Ляшко.