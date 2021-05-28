Вакцинація на базі МВЦ в Києві: хто отримає щеплення і які документи потрібні

"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру запрацює Центр вакцинації від COVID-19. Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку "Дія". Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія" та бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано", - написав Микола Поворозник.

За його словами, вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години за адресою: Броварський проспект, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Заступник голови КМДА додав, що у Центрі вакцинації працюватимуть бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання.Під час роботи центру чергуватиме бригада "швидкої".