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Центри масової COVID-вакцинації на вихідних відкриють у Броварах і Білій Церкві

Автор: Андрій Василюк

У Київській області цими вихідними розпочнуть роботу нові центри масової вакцинації. Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт Дія або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

"Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцинація у таких центрах відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. В них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.

Нагадаємо, цієї суботи також в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати від COVID-19 тих, що записалися у лист очікування у додатку або через сайт "Дія".

Директор Департаменту охорони здоров'я Херсонської облдержадмінстрації Віктор Короленко заявив, що в лист очікування записалися понад 8 тисяч жителів області. У місті працюватимуть три центри вакцинації на базі шкіл та торгово-розважального комплексу.

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