Центри масової COVID-вакцинації на вихідних відкриють у Броварах і Білій Церкві

У Київській області цими вихідними розпочнуть роботу нові центри масової вакцинації . Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook .

Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт Дія або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

"Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцинація у таких центрах відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. В них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.