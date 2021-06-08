Центры массовой COVID-вакцинации на выходных откроют в Броварах и Белой Церкви

В Киевской области в эти выходные начнут работу новые центры массовой вакцинации. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА Facebook.
Центры массовой вакцинации будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт Дія или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
"Прививка будет происходить только для тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. В них предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после него.
Напомним, в эту субботу также в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".
Директор Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко заявил, что в лист ожидания записалось более 8 тысяч жителей области. В городе будут работать три центра вакцинации на базе школ и торгово-развлекательного комплекса.