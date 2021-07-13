Центри в Тернопільській області будуть вакцинувати Pfizer тільки по вихідним

Центри масової вакцинації в Тернопільській області будуть робити щеплення вакциною Pfizer тільки по вихідним. Це стосується центрів в Тернополі, Чорткові, Бережанах і Заліщиках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тернопільського обласного лабораторного центру.
"Тільки у вихідні дні вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech тепер використовуватимуть для проведення щеплень в центрах масової вакцинації, де вона буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями", - йдеться в повідомленні.
Вакцинація Pfizer почнеться в Тернополі, Чорткові, Бережанах і Заліщиках з 17 липня і буде проводитися тільки по вихідним.
Нагадаємо, в Києві з 16 липня в центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть робити щеплення вакциною Pfizer, але тільки людей старше 60.