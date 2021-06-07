Центри вакцинації від COVID запрацювали в 12 містах. МОЗ закликає відкривати нові

За минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 000 осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.

"Відкриття таких центрів - це ініціатива місцевої влади у відповідь на запит жителів робити щеплення. Вже 12 міст запустили пілотні центри масової вакцинації. Міністерство охорони здоров'я закликає владу інших міст наслідувати їхній приклад і всіляко сприятиме створенню нових центрів. Зараз в Україні достатньо вакцини для їх роботи", - йдеться в повідомленні.

Поки ці центри працюють тільки по вихідних, в них прищеплюють людей, які записалися до листа очікування в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення по телефону, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет дається літнім.

Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.