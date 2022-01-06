Центри вакцинації проти COVID в Україні закриються на один день

Пункти щеплення та центри масової вакцинації не працюватимуть в Україні на Різдво, 7 січня. В інші дні можна щепитися першою, другою та третьою дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook

"Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз", - повідомив він.

За його даними, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення - Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.